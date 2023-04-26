Минобороны Украины после скандала с закупкой продуктов по завышенным ценам продолжает покупать их по стоимости почти в два раза выше, чем Главное управление разведки Минобороны. По крайней мере, по некоторым позициям.

Об этом пишет глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин. Он сравнил цены на одни и те же позиции у воинской части ГУР и Минобороны (в последней - уже после снижения скандальных цен):

минтай: у гуровцев - 69 грн/кг, у Минобороны - 120 грн/кг;

рис: гуровцы - 26 грн/кг, Минобороны - 59 грн/кг;

морковь: гуровцы - 12 грн/кг, Минобороны - 28 грн/кг.

Напомним, что после первой волны скандала с закупками Минобороны опубликовало новые цены на продукты для военных.

После этого сообщалось и о других фактах возможного завышения цены на закупках для военных. Журналист Татьяна Николаенко публиковала присланную военными фотографию накладной, согласно которой одна из воинских частей получает яблоки по 51 грн\кг. Хотя в супермаркетах они стоят вдвое дешевле.

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