Минобороны после скандала с закупками опубликовало новые цены на продукты для военных.

Прайс выложен в открытом доступе на сайте Минобороны.

В рационе ВСУ указаны свежие и консервированные овощи, мясные и молочные продукты, соки, сладости. В комментариях под постом Минобороны в соцсетях пользователи обратили внимание и на такие продукты в перечне, как моцарелла, кондитерские сливки, оливки, леденцы и варенье.

К слову, яйца, из-за цены которых в 17 гривен за штуку ранее разразился скандал, теперь указаны по цене в 8.40 и 8.76 грн за штуку в зависимости от сорта.

Отметим, что это тоже дороже, чем в рознице, где десяток яиц стоит, преимущественно, в пределах от 65 до 75 гривен. А в опте должно быть еще дешевле. Правда, в Миноброны указывают, что цены на продукты, которые закупает поставщик, включают и расходы на логистику.

Напомним, ранее руководство Минобороны вызывали в Раду из-за скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

При этом в оборонном комитете Рады опровергли все обвинения.

Заместитель Резникова подал в отставку после данного скандала, а ряду чиновников Минобороны вручили подозрения. Впрочем, глава Минобороны заявил, что подозрения не связаны с закупкой продуктов для армии.

Позже в Верховной Раде заявили, что Минобороны так и не показало контракты на закупки продуктов для ВСУ и прислало отписку.