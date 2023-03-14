В сети сообщают о новом случае возможного завышения цен на продукты питания для военных.

Журналист Татьяна Николаенко публикует присланную военными фотографию накладной, согласно которой одна из воинских частей получает яблоки по 51 грн\кг. Хотя в супермаркетах они стоят вдвое дешевле.

Такую цену на яблоки установила та же "Актив Компани", которая ранее была намерена поставлять ВСУ яйца по 17 грн за штуку.

Николаенко пишет, что руководство части составило рапорт по этому вопросу.

Сейчас цены за кило яблок в столичных магазинах варьируются от 17 до 22 грн.

Ранее после скандала с закупками Минобороны опубликовало новые цены на продукты для военных. Отдельные комментаторы были удивлены, что в рационе ВСУ указаны такие продукты, как сыр моцарелла, кондитерские сливки, оливки, леденцы и варенье.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что Минобороны так и не показало контракты на закупки продуктов для ВСУ и прислало отписку.

Как ранее мы писали, в ВСУ опубликовали таблицы с утвержденным новым уровнем денежного обеспечения военных.