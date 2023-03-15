В Украине создали специальный департамент, который будет заниматься предотвращением коррупции в сфере оборонных закупок. Он будет действовать при Минобороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Исполняющий обязанности директора департамента Сергей Степанян призвал "военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов" сообщать, если увидите, про "признаки коррупционных проявлений в секторе обороны".

Он заявил, что сейчас происходит перезагрузка и усиление антикоррупционного подразделения Минобороны.

"Его статус уже повышен из Управления в Департамент и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение", - добавил Степанян.

Сообщить о возможных нарушениях можно по телефону или почте:

специальная телефонная линия +38 044 271 39 86;

электронная почта uzvk_mou@post.mil.gov.ua.

Напомним, ранее Резников рассказал, какие организации привлечены к созданию антикоррупционного совета Минобороны.

Также сообщалось, в Минобороны всколыхнулась тема назначений и отставок после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам.