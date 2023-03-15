Минобороны Украины создало спецдепартамент для борьбы с коррупцией при оборонных закупках
В Украине создали специальный департамент, который будет заниматься предотвращением коррупции в сфере оборонных закупок. Он будет действовать при Минобороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Исполняющий обязанности директора департамента Сергей Степанян призвал "военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов" сообщать, если увидите, про "признаки коррупционных проявлений в секторе обороны".
Он заявил, что сейчас происходит перезагрузка и усиление антикоррупционного подразделения Минобороны.
"Его статус уже повышен из Управления в Департамент и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение", - добавил Степанян.
Сообщить о возможных нарушениях можно по телефону или почте:
- специальная телефонная линия +38 044 271 39 86;
- электронная почта uzvk_mou@post.mil.gov.ua.
Напомним, ранее Резников рассказал, какие организации привлечены к созданию антикоррупционного совета Минобороны.
Также сообщалось, в Минобороны всколыхнулась тема назначений и отставок после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам.