Закон №8009 о расширении перечня военнослужащих, имеющих право на демобилизацию, подписан президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, согласно этому закону дополнительным основанием увольнения с военной службы является, если близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести после 24 февраля.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий выплаты военным в тылу. Это был закон №9342, который окончательно отменил выплаты в 30 тысяч гривен а месяц военным в тылу, против чего ранее высказывались в Генштабе и МВФ.

Также президент подписал законы о реструктуризации потребительских кредитов для ВПЛ во время войны. В них говорится о внедрении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для временно перемещённых граждан с территорий, затронутых войной (ВПЛ) во время военного положения и в течение 30 дней после него.

Перед этим Владимир Зеленский подписал закон о запрете российской издательской продукции в Украине.