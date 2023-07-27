В четверг, 27 июля, министра культуры Александра Ткаченко отправили в отставку.

За это проголосовали депутаты Верховной Рады.

"За" - 321 голос, "против" - 2.

В день голосования Александр Ткаченко пришел в Раду, где выступил с кратким отчетом и призвал воздержаться от "культуры хейта".

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики не поддержал отставку Ткаченко. Хотя депутаты большинством голосов поддержали другое решение.

Напомним, что Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить министра культуры Ткаченко после скандала с выделением бюджетных денег на съемки сериала. Он сказал, что во время войны максимум государственных ресурсов должно идти на оборону, а проекты культуры по возможности можно реализовать за счет внебюджетных средств.

Напомним, что на комедийный сериал об агробароне и авторе фразы "Вова, ї@ш їх бл@" из бюджета собирались выделить более 30 миллионов гривен.

Сам министр культуры Александр Ткаченко после этого написал заявление об отставке, хотя и заявил, что это нормально снимать сериалы во время войны.