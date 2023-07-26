Пои информации источников "Страны", завтра Верховная Рада собирается рассмотреть вопрос отставки министра культуры Александра Ткаченко.

"На данный момент этот вопрос включен в повестку дня", - сообщил источник.

В случае отставки действующего министра культуры Александра Ткаченко, наиболее вероятно, что исполняющим обязанности министра будет назначен первый замминистра Ростислав Карандеев.

"После скандалов последних месяцев должность министра культуры очень чувствительная и огнеопасна, а значит найти сходу кандидатуру сложно. Поэтому роль технического малоизвестного чиновника на правах и.о. на первое время всех устраивает. Но возможно в последний момент все изменится, потому что процесс переговоров вечный", - говорит источник "Страны".

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить министра культуры Ткаченко. Он сказал, что во время войны максимум государственных ресурсов должно идти на оборону, а проекты культуры по возможности можно реализовать за счет внебюджетных средств.

Этому предшествовал скандал со съемками сериала, на который из бюджета собирались выделить более 30 миллионов гривен.

Сам министр культуры Ткаченко уже написал заявление об отставке.

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко. Теперь вопрос об отставке Ткаченко будут рассматривать на сессионном заседании парламента.