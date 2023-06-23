В Киеве во время XI международного фестиваля "Книжный арсенал" прошла акция протеста с требованием отправить в отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Нам не нужен министр-малоросс", "Ткаченко, прочь с должности!", "Разграбленные музеи = бездействие Ткаченко" и "Ткаченко уничтожает культуру". Также среди плакатов был один с надписью "Довженко-центр, музей Булгакова", причем напротив первого стоит зеленая галочка, напротив второго - красный крестик. Видимо, министру вменяют в вину то, что он не закрыл музей писателя.

Ткаченко заявлен на фестивале мероприятии как один из спикеров. Он пообещал ответить протестующим позже.

Напомним, в начале июня петиция с призывом уволить министра культуры на сайте правительства набрала необходимые 25 тысяч голосов. Ее автор заявил, что находясь на посту министра культуры и информационной политики, Ткаченко "осуществлял руководство его деятельностью таким образом, что привел к стагнации в культурной сфере".

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию и заявил, что не видит оснований для увольнения Ткаченко.