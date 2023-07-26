Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Об этом сообщил член комитета Николай Княжицкий. Он, Владимир Вятрович, София Федина и Гео Лерос проголосовали за отставку. Остальные были против.

Теперь вопрос об отставке Ткаченко будут рассматривать на сессионном заседании парламента.

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить министра культуры Ткаченко. Он сказал, что во время войны максимум государственных ресурсов должно идти на оборону, а проекты культуры по возможности можно реализовать за счет внебюджетных средств.

Этому предшествовал скандал со съемками сериала, на который из бюджета собирались выделить более 30 миллионов гривен.

Сам министр культуры Ткаченко уже написал заявление об отставке.

Ранее петиция с призывом уволить министра культуры Ткаченко набрала необходимое число голосов.