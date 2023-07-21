В Раду уже поступило заявление министра культуры Александра Ткаченко об отставке, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в своем телеграм-канале.

Его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Ранее "Страна" писала подробнее об отставке Ткаченко и скандале с сериалом "ПГТ Мнгулец", на который выделили 33 миллиона гривень. В сериале, напомним, пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Поворознюка, который в начале российского вторжения запустил фразу-мем "Вова, їбаш їх бл@ть", а затем всегда очень позитивно отзывался о Владимире Зеленском и нещадно материл его политических противников.

Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что выпускать во время войны сериалы за госсредства – это нормально и подтвердил, что на выпуск фильмов и сериалов из государственного бюджета выделены 400 млн гривен.

После шумихи Владимир Зеленский в своём вечернем обращении предложил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы Минкульта.

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