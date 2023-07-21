В Украине разворачивается масштабный скандал по поводу выделения 33 млн грн из государственного бюджета на съемки комедийного сериала, прототипом одного из главных героев которого является известный агробарон и владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк. С начала войны он стал известен на всю страну благодаря записи матерных видео на политические темы, в которых ругает всех, кроме Зеленского.

Это наложилось на другие скандалы, связанные с необязательными расходами из бюджета, и потому вызвало огромный резонанс. В ситуацию вмешался сам президент Владимир Зеленский, который призвал премьер-министра рассмотреть вопрос об отставке министра культуры Александра Ткаченко. После чего сам Ткаченко объявил, что заявление об отставке уже написал, хотя с обвинениями в свой адрес и не согласен, так как считает, что снимать сериалы во время войны нужно.

Однако скандал с сериалом имеет и другое измерение - политтехнологическое.

В сериале о Поворознюке многие увидели попытку снять некий аналог сериала "Слуга народа", который, согласно распространенному мнению, стал основой для победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году. Якобы президентская команда решила ускорить превращение Поворознюка в политика, для чего выбрала хорошо знакомый ей способ.

В свою очередь в партии "Слуга народа" утверждают, что раскруткой Поворознюка занимается не Банковая, а группа владельца телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского, топ-менеджером которого ранее был выделивший деньги на сериал Александр Ткаченко.

Эксперты "Страны" допускают, что в силу имиджа агробарон, если все-таки пойдет в политику, создаст нишевый популистский проект, подобный Радикальной партии Олега Ляшко. Также не исключают, что Коломойский может двинуть Поворознюка и в президенты.

Впрочем, теперь, после скандала и отставки министра культуры, не факт, что сериал вообще снимут.

Подробности - в материале "Страны".

Папа знает матерный

Запись в портале закупок Prozorro о подписании контракта между фирмой ведущего телеканала "1+1" Юрия Горбунова "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которое является правообладателем русскоязычного телеканала FreeDOM, вызвала большой скандал в Украине. Горбунову выделят 33 млн грн из госбюджета на снятие 24-серийного сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец" в жанре драмеди.

По сюжету, два айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и по дороге на Львов оказываются в Кировоградской области в поселке Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост. Время от времени они работают на ферме.

Александр Поворознюк за словом в карман не лезет

Само по себе то, что во время войны огромные деньги выделены на съемки сериала, многих возмутило.

Правда, сам Горбунов и министр культуры Ткаченко настаивают, что деньги на фильмы выделять во время войны нужно, так как это часть "информационного фронта".

"Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди - это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего", - заявил Ткаченко в посте на ФБ, где он объявил о своей отставке.

В то же время оппоненты заявляют, что комедийный сериал о двух парнях призывного возраста, которые, по сути, бегут от войны в тыл и устраиваются в тыловую местную самооборону, абсолютно не подпадает под критерии фильма, повышающего боевой дух украинского общества.

Но главный момент, который придал скандалу особый резонанс, даже не в этом. А в том, что в персонаже Бати сразу многие распознали видного представителя аграрного бизнеса 52-летнего Александра Поворознюка. Это основатель и владелец ООО "АФ Пятихатская", которое владеет земельным банком более 20 тысяч гектаров и входит в пятерку наибольших сельскохозяйственных предприятий Кировоградской области, и президент играющего в первой лиге футбольного клуба "Ингулец".

ФК проводит матчи в ПГТ Петрово, где проживает сам Поворознюк с семьей. Агробарона действительно в его краях зовут Папой, у него даже такой номер на личных машинах, а на странице в Youtube он выложил клип из множества своих фотографий на песню Потапа и Насти Каменских "Папа вам не мама".

Еще один интересный факт о Поворознюке - он неоднократно был судим. В интервью он заявлял, что имеет три судимости за "драки", а четвертая — "экономическая", за воровство солярки. Правда, позже в одном из интервью телеведущей "Плюсов" Наталье Мосейчук, которое она записывала для своего Youtube-канала, он сказал, что не четырежды судимый, а только дважды. Мол, он просто пошутил, а никто не проверил.

"О судимостях: я сделал эту ошибку и я с этим живу. Я не коррупционер и никогда им не был. Но я хочу перевернуть эту Украину так, чтобы она жила без коррупции. Я не коррупционер и коррупционером никогда не был, взяток никому не давал. А если они считают, что украсть две канистры солярки - это коррупция, я не знаю, что им ответить на это", - заявил Поворознюк.

По его собственному признанию, на него было несколько покушений, его сельхозпредприятие пытались отобрать рейдеры.

На всю страну агробарон прославился фразой, сказанной вскоре после начала полномасштабного российского нашествия: "Вова, їб@ш їх, бл@дь". Ее наложили на бит и получился вирусный ролик, а само выражение стало мемом. Надо сказать, матерится Поворознюк, если судить по его видео и цитатам, часто и густо.

По этой или другой причине бизнесмен довольно популярен в соцсетях. До недавнего времени у него было более 120 тыс. подписчиков в ТікТок (аккаунт недавно заблокировали), сейчас 101 тыс. подписчиков в Youtube.

Впрочем, узнаваемость в масштабах страны Поворознюк получает благодаря совсем другим ресурсам. Как говорилось выше, с ним записала (причем не одно) видео популярная ведущая Мосейчук. Некоторые из них имеют уже более 2 млн просмотров. Попадал Поворознюк и в другие передачи "Плюсов".

Записали интервью с Поворознюком для своего Youtube-канала "Байрактар News" бывшие коллеги Зеленского по студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

В своих выступлениях он ругает всех политиков. Особенно политических конкурентов Зеленского - Порошенко и Тимошенко. Но о Зеленском отзывается только положительно. Что уже давно породило в политических кругах версию, будто агробизнесмен работает в связке с Офисом президента.

И это придало дополнительный резонанс скандалу, который развернулся вокруг съемок сериала за бюджетные деньги.

Равнение на Голобородько

Отметим, что сам Поворознюк отрицает, что фильм будет как-то с ним связан. Даже название - это намек не на его ФК, а на район в Кривом Роге.

"Дело в том, что у меня есть футбольный клуб "Ингулец", существует также река Ингулец, а тот самый Ингулец, о котором хотят снять кино - это район в Кривом Роге", - сказал он "Стране".

В то же время в сериале по сюжету фигурирует не Кривой Рог, а именно поселок городского типа, как Петрово Поворознюка.

Тот факт, что именно он стал прототипом героя сериала, подтвердил "Стране" источник, близкий к съемочной группе. Однако он утверждает, что сериал будет не восхвалять Поворознюка, а высмеивать его.

"Задача комедии — освещать и высмеивать реальные, а не вымышленные изъяны общества. Явление Поворознюка — это реальность нашего общества. И он не один такой: в каждом городе, городке, райцентре есть свой Поворознюк. И социальная задача комедии — показать это, посмеяться над этим, чтобы общество задумалось, хорошо это или нет. Для этого есть инструменты сатиры, иронии, гротеска. А почему наш персонаж Батя по фамилии Паровоз? Чтобы у людей сразу была четкая ассоциация, кого мы высмеиваем. Не делаем героем, а высмеиваем. Это существенная разница между жанрами драмы и комедии. Персонаж драмы – пример для подражания. Персонаж комедии – плохой пример, не делай, как он", — объяснил в комментарии "Стране" человек, вовлеченный в работу над сюжетом сериала.

Но в такое объяснение мало кто верит.

В политических кругах уже сложилось мнение, что сериал снимут по лекалам популярного телепродукта "Слуга народа", который так много значит для политической карьеры Владимира Зеленского, а, стало быть, из Поворознюка тоже будут делать политика.

"Народу влепят новый образ малограмотного, агрессивного, болтливого невежды. И народ за это теперь заплатит из своего кармана", - написал на своей странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев ("Европейская солидарность").

"Поворознюк - это новый Голобородько (персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа" - Ред.), Юрий Горбунов снимет о нем сериал, Мосейчук заспамит нас серией интервью с ним, Комаров расскажет о роли Поворознюка в большой войне, а там, гляди, он и в президенты пойдет. Поворознюк - АнтиЛяшко и Голобородько в одном флаконе от "зеленой" команды", - написал журналист Сергей Руденко на своей странице в Facebook.

Аграрий и президент

Как мы уже писали выше, Поворознюк очень лестно отзывается о Зеленском, призывает объединиться вокруг него "ради победы".

"Я хочу идти рядом (с президентом - Ред.) и помогать. Если неправильно что-то сделаю, пусть мне люди скажут. Я вижу по комментариям, что люди поддерживают мои начинания", - сказал он в одном из интервью Мосейчук.

При этом в своих выступлениях он часто нелестно отзывается о политических оппонентах президентской команды: например, лидере "Евросолидарности" Петре Порошенко, который, по его утверждению, украл у него 32 млн грн, мэре Киева Виталии Кличко, экс-спикере Дмитрии Разумкове.

Сам Поворознюк утверждает, что до конца войны политикой не будет заниматься, а потом посмотрит: "Что касается политики, я говорил это и говорю: давайте выиграем войну, а потом посмотрим, кто куда пойдет".

По одной версии, Поворознюка готовит власть в качестве политического проекта в "нише Олега Ляшко", чтобы завести в парламент, где он будет работать в интересах Зеленского. Также высказываются предположения, что Поворознюка поведут и на президентские выборы, на которых он также будет подыгрывать Зеленскому, критикуя в матерной форме его оппонентов.

В то же время собеседник "Страны", близкий к руководству парламентской фракции "Слуги народа", опровергает версию, что власть имеет виды на Поворознюка.

"На него планы есть не у нас, а у Коломойского. Тот не согласовывает с нами проекты типа Поворознюка, это "факультатив". Очевидно, что он пытается с помощью старого механизма - через фильм - его раскрутить, но мне кажется, это не сработает. На самом деле это концепция еще прошлого года: в полуживой "Майбах" (партия "За будущее" с орбиты Коломойского - Ред.) добавить Мосейчук в статусе первого лица, Поворознюка, каких-то военных и попытаться на следующем предвыборном этапе раскручивать проект как народный, под девизом вроде "За народ" или "Народный блок". Но сейчас непонятно, когда начнется следующий этап, потому что нет даты выборов. Идет война. Наталья и Поворознюк тем временем много себя показывали в Youtube. Просмотров не очень для полноценной раскрутки. Миллион-другой у Мосейчук - это ни о чем. Поворознюк - это нишевый продукт. Его, конечно, знают, прежде всего, те, кто интересуется войной, но не супермассово. Но электорат условного Ляшко, конечно, есть. Судя по заказу сериала, придуманную полгода назад концепцию все-таки хотят двигать дальше. Но чем дальше дело пойдет, тем сильнее к проекту будут "клеить" Коломойского. А с его антирейтингом сомнительно, что партия выгорит", - настаивает источник в "Слуге народа".

Еще один источник, близкий к Офису президента, тоже говорит, что Банковая не имеет отношение к раскрутке Поворознюка.

"Это проект Коломойского, который понимает, что в будущую Раду в партии президента он не заведет ни одного своего человека. Зеленский ему никаких квот не выделит. Поэтому он и пытается импровизировать. В том числе и с Поворознюком, которого, не удивлюсь, если он и на президента попытается двинуть. И именно поэтому была такой резкой реакция Зеленского, которого возмутило, что Коломойский через Ткаченко за бюджетные деньги решил раскрутить своего политического персонажа. И сейчас, после скандала и отставки Ткаченко, я вообще не думаю, что сериал будет снят", - говорит источник.

Сам Поворознюк отрицает поддержку со стороны Коломойского.

"Наверное, [эти разговоры] из-за того, что есть журналист Наталья Мосейчук, которую я сильно уважаю, которая взяла у меня первой интервью, которое набрало больше двух миллионов просмотров. Наверное, потому что "1+1", наверное, потому что Коломойский - хозяин, наверное поэтому. Коломойский — это то, что я говорил, пять семей руководят государством, их нужно всех, бл@дь, раскулачить и раздать все людям. И это будет правильно. В этом списке и Коломойский", - утверждал Поворознюк в комментарии "Стране".



Телеведущая "Плюсов" Наталья Мосейчук и агробарон Поворознюк могут войти в одну политическую партию. Скрин "Страны".

Политологи отмечают: роль яркого популиста, строящего из себя парня из народа, в том числе за счет обсценной лексики, после выпадения из большой политики Олега Ляшко не занята.

"Поворознюк - хороший кандидат в эту нишу. Но не факт, что второй раз трюк с сериалом - если его все же снимут - сработает. Изменились обстоятельства и контекст. И не думаю, что у авторов сериала получится что-то выдающееся. Понятно, что возня вокруг Поворознюка была санкционирована ОП. Возможно, на Банковой начали подготовку "колонн", которыми они снова будут заходить во власть. Арестович будет ловить остатки электората юго-востока. Поворознюк - избирателей Ляшко и Тимошенко. Не исключено, что они в итоге будут только спойлерскими проектами. Или все же получится зайти в Раду с разных сторон и уже потом лепить из всего коалицию", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

"Война всегда выплескивает наружу людей с невысокой социальной репутацией, но решительных и ярких. Старые судимости часть электората не остановят, ведь у нас уже был судимый президент. Сам Поворознюк, пойдя в политику, будет все сводить к тому, что он делает сейчас, а не к старым делам. Вокруг него вполне можно запустить отдельный новый региональный политпроект, который или останется самостоятельным, или вольется в некую всеукраинскую партию, лояльную к президенту, конечно", - считает политолог Руслан Бортник.

Но скандал с выделением бюджетных денег на сериал еще долго может аукаться команде президента, полагает он.

"Если смотреть на ситуацию в стране шире, президентский офис очутился под серьезным давлением. На фронте нет существенных изменений, к войне возникло у многих привыкание. Внимание общества все чаще переключается на внутренние скандалы, вроде тех с бюджетными расходами на не военные нужды. Оппоненты ОП используют любую возможность для атак на власть. По всей видимости, результаты саммита НАТО в Вильнюсе были восприняты оппозицией, прежде всего политсилой Порошенко, как перелом в отношениях между Зеленским и Западом и сигнал к действию. Приближается дата, на которую пришлись бы парламентские выборы, если бы не было войны. И она может стать отправной точкой для еще большего усиления давления на ОП. Оппозиция, возможно, потребует изменения властной архитектуры на том основании, что пятилетняя легитимность СН заканчивается, несмотря на принцип непрерывности власти. По этой версии, "слуги" должны будут поделиться местами в структуре управления. Одно это может породить политический кризис", - допускает Бортник.