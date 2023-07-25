Юрий Горбунов отказался от госфинансирования скандального сериала "ПГТ Ингулец", но хочет продолжить съемки
Продюсер Юрий Горбунов заявил, что отказывается от государственного финансирования скандального сериала "ПГТ Ингулец", однако сам сериал все же снимут.
Об этом Горбунов сообщил в своем Instagram.
"Учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривни нами получено не было. Но я как продюсер верю в наш проект, в историю героев проекта. И эта история не о Поворознюке. Именно поэтому я и наша команда будем искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами", - написал Горбунов.
Напомним, на днях стало известно о том, что из украинского бюджета потратят 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала, в котором пропиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка.
Один из разработчиков сериала "ПГТ Ингулец" подтвердил, что прототипом главного героя стал Поворознюк. Сам владелец ФК "Ингулец" в комментарии "Стране" прокомментировал скандал вокруг съёмки комедийного сериала за бюджетный счёт и свою причастность к нему отрицал.
Ранее мы подробно рассказывали о скандале вокруг сериала и о его политическом значении в отдельном материале.