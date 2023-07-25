Продюсер Юрий Горбунов заявил, что отказывается от государственного финансирования скандального сериала "ПГТ Ингулец", однако сам сериал все же снимут.

Об этом Горбунов сообщил в своем Instagram.

"Учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривни нами получено не было. Но я как продюсер верю в наш проект, в историю героев проекта. И эта история не о Поворознюке. Именно поэтому я и наша команда будем искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами", - написал Горбунов.

Напомним, на днях стало известно о том, что из украинского бюджета потратят 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала, в котором пропиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка.

Один из разработчиков сериала "ПГТ Ингулец" подтвердил, что прототипом главного героя стал Поворознюк. Сам владелец ФК "Ингулец" в комментарии "Стране" прокомментировал скандал вокруг съёмки комедийного сериала за бюджетный счёт и свою причастность к нему отрицал.

Ранее мы подробно рассказывали о скандале вокруг сериала и о его политическом значении в отдельном материале.