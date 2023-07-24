После скандала с бюджетными миллионами на сериал Юрий Горбунов улетел в США.

Не успел стихнуть скандал из-за 33 миллионов гривен государственных средств на финансирование многосерийного комедийного фильма "смт Ингулец", который снимает продакшн Юрия Горбунова, как актер покинул Украину.

На днях вместе со своей женой Катей Осадчей они провели элитное мероприятие на Бродвее в Нью-Йорке. Собравшихся развлекал именитый украинский повар Евгений Клопотенко. Также выступала и певица Тина Кароль.

Среди гостей были известные балетные танцовщики Катерина Кухар и Александр Стоянов, американский актер Крис Браунинг, его коллега по киноиндустрии украинского происхождения Иванна Сахно, канадская актриса Наташа Хенстридж.

Это было награждение ТОП-100 американских предпринимателей с украинскими корнями. Бюджет вечеринки $1,5 млн Билет на вечер стоил около $1500.

Ранее министр культуры Ткаченко заявил, что нормально снимать сериалы во время войны.

Напомним, что один из разработчиков сериала "ПГТ Ингулец" подтвердил, что прототипом главного героя стал Поворознюк.

Также мы писали о том, что Поворознюк отрицает, что связан со съемками сериала на 33 миллиона.