Стриминговый сервис HBO Max, выпустит первый сериал о Гарри Поттере, основанный на книгах Джоан Роулинг.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

На HBO уже вышел тизер. В нем под узнаваемую музыку из кинофраншизы парящие в воздухе свечи, которыми украшали потолки Хогвартса, составляют надпись "Гарри Поттер".

"HBO Max заказал первый телевизионный сериал про Гарри Поттера, точную адаптацию культовых книг", — говорится в подписи к ролику.

Сообщается, что сюжет сериала будет основан на книгах Джоан Роулинг. А сама она будет исполнительным продюсером.

Запланированы несколько сезонов, по сезону на каждую книгу. Вот как HBO Max описывает сериал: "Истории из каждой книги Роулинг о Гарри Поттере станут десятилетней серией, созданной с тем же эпическим мастерством, любовью и заботой, которыми известна эта глобальная франшиза. В сериале будет новый актерский состав... Каждый сезон будет аутентичен оригинальным книгам".

Бюджет сериала о Гарри Поттере будет соизмерим с бюджетом "Игры престолов" и "Дома дракона", на первый сезон планируют потратить 125 миллионов долларов.

Напомним, что ранее мы писали, как автора книг о Поттере Роулинг затравили после конфликта с трансгендерами.

Также мы писали, что в Warner Bros. Discovery собираются продолжить серию фильмов о Гарри Поттере.