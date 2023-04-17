HBO анонсировал выпуск сериала про Гарри Поттера, снятый по книгам Джоан Роулинг. Опубликован первый тизер
Стриминговый сервис HBO Max, выпустит первый сериал о Гарри Поттере, основанный на книгах Джоан Роулинг.
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
На HBO уже вышел тизер. В нем под узнаваемую музыку из кинофраншизы парящие в воздухе свечи, которыми украшали потолки Хогвартса, составляют надпись "Гарри Поттер".
"HBO Max заказал первый телевизионный сериал про Гарри Поттера, точную адаптацию культовых книг", — говорится в подписи к ролику.
Сообщается, что сюжет сериала будет основан на книгах Джоан Роулинг. А сама она будет исполнительным продюсером.
Запланированы несколько сезонов, по сезону на каждую книгу. Вот как HBO Max описывает сериал: "Истории из каждой книги Роулинг о Гарри Поттере станут десятилетней серией, созданной с тем же эпическим мастерством, любовью и заботой, которыми известна эта глобальная франшиза. В сериале будет новый актерский состав... Каждый сезон будет аутентичен оригинальным книгам".
Бюджет сериала о Гарри Поттере будет соизмерим с бюджетом "Игры престолов" и "Дома дракона", на первый сезон планируют потратить 125 миллионов долларов.
Напомним, что ранее мы писали, как автора книг о Поттере Роулинг затравили после конфликта с трансгендерами.
Также мы писали, что в Warner Bros. Discovery собираются продолжить серию фильмов о Гарри Поттере.