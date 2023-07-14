Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм "Титаник", ведет переговоры с руководством одного из стриминговых сервисов о съемках сериала о затонувшем в июне в Атлантическом океане батискафе "Титан".

Об этом сообщает британская газета The Sun.

"Идея сериала о катастрофе с "Титаном" уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс — первый выбор на позицию режиссера. Эта тема близка его сердцу. Он рассказал историю "Титаника" настолько проникновенно, что, кажется, следующим шагом для него станет взять на себя сериал. Проследить шаги тех, кто был на борту "Титана", станет большим делом, но на него выделят много времени, денег и ресурсов", — сказал собеседник издания.

Согласно The Sun, главные роли в сериале могут предложить сыграть актерам Мэтту Дэймону и Кумэйлу Нанджиани.

Уроженец Канады Кэмерон выиграл три "Оскара" за "Титаник" в 1998 году, включая самую престижную номинацию "Лучший фильм".

Ранее мы сообщали, что по мнению эксперта, причиной катастрофы батискафа "Титан" могли стать микротрещины в корпусе.

Между тем после катастрофы "Титана" компания OceanGate, организующая туристические и научные погружения, приостановила все экспедиции.