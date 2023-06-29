На месте крушения подводного аппарата "Титан" обнаружены предполагаемые человеческие останки.

Об этом сообщается в пресс-релизе Береговой охраны США.

Останки извлечены из обломков "Титана" и доставлены в порт Сент-Джонса в Канаде для дальнейшего анализа американскими медиками.

По словам председателя Морского следственного комитета, находка поможет разобраться в причинах трагедии и предотвратить подобные происшествия.

Между тем в компании Pelagic Research, чьи дистанционно управляемые аппараты доставляли обломки "Титана" на поверхность, объявили, что морская часть поисковых работ успешно завершена. Там отметили, что сотрудники работали круглосуточно в течение 10 дней, "преодолевая физические и психические трудности этой операции".

Напомним, найденные обломки утонувшего батискафа "Титан" отправили в Канаду для исследований. CNN уточняет, что в канадский порт доставлены два куска аппарата размерами больше человеческого роста: один в виде панели, другой с торчащими шнурами и проводами, обтянутый белым брезентом.

Как писала "Страна", гибель экипажа официально подтвердила компания OceanGate, которой принадлежал подводный аппарат. Ранее американские издания написали, что организаторов экспедиций к затонувшему "Титанику" еще пять лет назад предупреждали о проблемах с батискафом "Титан". Сообщалось, что подводный аппарат не был сертифицирован.

При этом 19-летний сын пакистанского миллиардера Сулейман Давуд не должен был оказаться в затонувшем батискафе. Место парню уступила его мать Кристин, чтобы он мог установить рекорд по сборке кубика Рубика на глубине.

Кроме пакистанского миллиардера и его сына, на борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.