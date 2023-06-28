Обломки утонувшего батискафа "Титан" доставили в канадский порт Сейнт Джон чтобы отправить их на исследования.

Об этом сообщает издение Midland Daily News.

Фрагменты подводного исследовательского аппарата, извлечённые с океанского дна рядом с местом крушения "Титаника", были сгружены с корабля "Хоризон Арктик" на пирсе канадской береговой охраны в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, в среду, 28 июня 2023 года.

Для поисков использовался дистанционно управляемый глубоководный аппарат, который исследовал океанское дно на участке предполагаемого крушения батискафа "Титан" (примерно в 700 километрах к югу от Ньюфаундленда).

Владельцы управляемого подводного робота — американская компания Pelagic Research Services — подтвердили, что их команда успешно завершила поисковую операцию и демонтируют своё оборудование с "Хоризон Арктик" после "круглосуточной работы на протяжении 10 дней".

По фотографиям с пристани видно, что удалось поднять несколько частей "Титана", включая носовой обтекатель с характерным круглым иллюминатором.

Титан был раздавлен массой океанической воды во время спуска 18 июня к месту, где затонул "Титаник" на глубине почти в четырёх километрах ниже поверхности моря, что привело к гибели всех пяти членов экипажа.

Береговая охрана США объявила пассажиров батискафа мёртвыми псле того, как поисковой глубоководный аппарат обнаружил обломки "Титана" примерно в 500 метрах от носовой части затонувшего роскошного лайнера.

Напомним, Канада начала собственное расследование гибели пассажиров батискафа "Титан".

Ранее было опубликовано интервью, где западные военно-морские эксперты заявили, что во время разрушения батискафа все пассажиры подводной экспедиции к "Титанику" погибли в доли секунды.