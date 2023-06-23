Все пассажиры подводного аппарата "Титан", что пропал без вести при спуске к лайнеру "Титаник", вероятно, погибли мгновенно из-за мощного взрыва под давлением воды.

Такое предположение было опубликовано CNN со ссылкой на интервью с экспертами.

ВМС США зафиксировали звук, который мог возникнуть от взрыва при разрушении подводной лодки, вскоре после ее погружения и пропажи с ней связи.

"Когда корпус подводной лодки разрушается, стенки движутся друг к другу со скоростью около 2414 км/ч — это 671 метров в секунду", — говорит Дэйв Корли, бывший офицер американской атомной подводной лодки.

"Подводный взрыв из-за огромного давления на глубине океана, вероятно, привёл к резкому схлопыванию судна внутрь", — считает профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти.

По мнению экспертов, крушения глубоководных аппаратов происходят очень быстро, а люди в них даже не успевают понять, что произошло.

"Время, необходимое для полного схлопывания, составляет около одной миллисекунды, то есть одной тысячной секунды. Человеческий мозг реагирует на стимулы в среднем примерно через 25 миллисекунд. Считается, что осознанная реакция человека от ощущения до действия занимает в лучшем случае 150 миллисекунд", — поясняют специалисты.

По расчётам экспертов, судно "Титан" погрузилось настолько глубоко, что количество воды, давящее на него сверху, было эквивалентно массе Эйфелевой башни, и составляло десятки тысяч тонн.

"В конечном счёте, среди множества способов, которыми мы можем умереть, этот безболезненный", — говорит Мария Марти.

Команда, работающая на месте пропажи экспедиции, сомневается, что тела пассажиров подводного аппарата удастся найти.

Напомним, вчера были обнаружены фрагменты подводного аппарата "Титан", что подтвердило подозрения в гибели его экипажа.

Как сообщала "Страна", аппарат с туристами пропал в Атлантическом океане 19 июня на пути к затонувшему "Титанику".