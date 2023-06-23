Супруга основателя компании OceanGate и пилота подводной лодки "Титан" Стоктона Раша, пропавшей в Атлантическом океане, является потомком знаменитой пары с "Титаника", чья гибель показана в знаменитом фильме Джеймса Кэмерона 1997 года.

Об этом пишут мировые издания.

Венди Раш приходится праправнучкой сооснователю знаменитого универмага Macy's и его супруге, которые были прославлены в блокбастере Кэмерона в роли пожилой пары, обнимающейся на кровати во время гибели "Титаника".

Магната розничной торговли звали Исидор Штраус, а его жену - Ида. Это были два самых богатых человека, погибших на борту океанского лайнера.

Пара ездила в Германию и возвращалась в Соединенные Штаты на "Титанике" с недавно взятой в услужение горничной Иды Эллен Берд и слугой Исидора Джоном Фартингом. Обычно супруги путешествовали только на немецких судах, но были очарованы новым лайнером и роскошью, предлагаемой на борту.

Когда "Титаник" начал тонуть, Исидору и Иде предложили места в спасательной шлюпке – ей как женщине, а ему как известному бывшему конгрессмену и совладельцу универмага Macy's, – предоставив им приоритет перед другими пассажирами. Но Исидор отказался, сказав, что не сядет в шлюпку, пока судно не покинут все женщины и дети. А Ида отказалась идти без своего мужа, с которым прожила 40 лет.

Ида отдала свою норковую шубу горничной, чтобы та согрелась, когда окажется на спасательной шлюпке. Согласно рассказам очевидцев, пару видели обнимающейся на палубе океанского лайнера, когда он шел ко дну.

Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл, вышла замуж за инженера и предпринимателя Стоктона Раша в 1986 году. За последние два года она участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам "Титаника".

Стоктон и Венди Раш

Ранее мы писали, что пропавший у места крушения "Титаника" батискаф не был сертифицирован.

На предполагаемом месте его пропажи нашли обломки, которые уже осмотрели спасатели.