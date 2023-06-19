В Атлантическом океане пропала связь с подводным аппаратом компании OceanGate, доставлявшим туристов к затонувшему "Титанику". На месте идут его поиски.

Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.

По данным ВВС, пропал подводный аппарат "Титан" - подлодка размером с грузовик, вмещающая пять человек и обычно погружающаяся с четырехдневным запасом кислорода. Она спускала туристов к обломкам "Титаника" на глубину 3,8 тысячи метров, семидневное путешествие с погружением стоит от 250 тысяч долларов.

Компания OceanGate рекламирует его как "шанс выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное".

Полное погружение к месту крушения "Титаника", включая спуск и подъем, занимает около восьми часов.

Последний раз OceanGate писала в Твиттере о продолжающейся экспедиции 16 июня. Еще две экспедиции запланированы на июнь 2024 года.

Когда была потеряна связь с кораблем, неизвестно. Сейчас OceanGate заявляет, что изучает все варианты безопасного возвращения экипажа.

"Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы глубоко благодарны за обширную помощь, которую получили от нескольких государственных учреждений и глубоководных компаний в наших усилиях по восстановлению контакта с подводным аппаратом", - говорится в заявлении OceanGate.

В подводном аппарате обычно плывут капитан, трое туристов и тот, кого компания называет "экспертом по контенту".

На сайте OceanGate перечислены три подводных аппарата, которыми владеет компания, но только "Титан" способен погрузиться достаточно глубоко, чтобы добраться до обломков "Титаника".

Батискаф весит 10 432 кг. Он способен достигать глубины 4 000 м и имеет 96 часов жизнеобеспечения для экипажа из пяти человек.

"Титаник", который был самым большим кораблем своего времени, столкнулся с айсбергом во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году. Из 2200 пассажиров и членов экипажа на борту погибли более 1500 человек.

Обломки находятся примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда (Канада). Они лежат на глубине около 3 800 м.

Ранее мы сообщали, что власти США скрыли глубинное столкновение британской подлодки с обломками "Титаника".

Также мы писали, что американский суд разрешил вскрыть корпус затонувшего "Титаника" ради уникального телеграфа.