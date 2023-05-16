Годовалый ребенок мужского пола погиб, еще 23 человека пропали без вести после того, как бегемот врезался в лодку в крупнейшей реке Малави Шир.

Трагедия произошла утром 15 мая в отдаленном районе Нсандже на юге Малави, недалеко от границы с Мозамбиком.

Об этом сообщает ВВС.

Лодка была битком набита сельскими жителями, которые пересекали реку Шир, направляясь работать на своих полях. По причинам, которые до сих пор неясны, на их лодку напал бегемот.

Судно перевернулось. 14 человек смогли спастись вплавь или были спасены жителями близлежащей деревни. Но единственный ребенок, находившийся в лодке, погиб. Его тело было обнаружено морским подразделением полиции.

Спасательные команды все еще ищут пропавших без вести, но надежды найти кого-то живым тают, поскольку происшествие произошло сутки назад.

Местный депутат Глэдис Ганда неоднократно призывала построить мост, чтобы людям не приходилось рисковать своей жизнью, пересекая реку на лодках и каноэ, но ее призыв остался без внимания.

В реке Шир обитают много бегемотов и крокодилов. Суда и раньше переворачивались, в результате чего в ее водах тонули жители деревни. Однако редко можно было услышать об атаках бегемотов.

Бегемоты, как правило, территориальны, а самки бегемотов чрезвычайно агрессивны и яростно защищают своих детенышей от любой предполагаемой угрозы. Бегемоты являются вторым по величине наземным животным после слонов и, по оценкам, убивают около 500 человек в год в Африке. Самцы бегемотов весят от 1600 до 3200 кг, а самки — от 650 до 2350 кг.

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