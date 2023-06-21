Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Северо-восточного подразделения Береговой охраны США.

Поиски источника не дали результатов.

При этом представитель Береговой охраны США Джейсон Фредерик считает, что шансы на спасение членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" все еще остаются, поисково-спасательная операция находится в самом разгаре.

Как сообщил в эфире телеканала CNN эксперт по исследованию останков "Титаника" Тим Малтин, экипаж может растянуть запас кислорода на сутки, если откажется от разговоров.

Ранее мы писали, что на борту потерявшейся в Атлантическом океане субмарины "Титан" находятся пять человек, суммарная стоимость активов которых составляет около 10 млрд долларов.

Также стали известны подробности о пропавшем батискафе с миллиардерами "Титан". Операция с применением кораблей и авиации охватила территорию примерно в 26 тыс. кв. км. Ее возглавляют американцы, так как эта часть океана находится в их юрисдикции. В поисках также участвуют Канада и Франция.