В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшей субмарины "Титан" с миллиардерами и учеными на борту. Кислорода у них хватит до завтрашнего обеда. Тем временем стало известно, что задолго до происшествия у "Титана" были проблемы.

Подробности о поисках и техническом состоянии аппарата приводят мировые СМИ.

Сегодня береговая охрана США сообщила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поисковой операции. Однако поиски их источника не дали результатов.

Операция с применением кораблей и авиации охватила территорию примерно в 26 тыс. кв. км. Ее возглавляют американцы, так как эта часть океана находится в их юрисдикции. В поисках также участвуют Канада и Франция.

А вот Великобритания не получила разрешение от США направить в Атлантику специальный аппарат, способный поднять с большой глубины пропавший батискаф, утверждает Daily Telegraph.

Агентство Associated Press сообщает, что сотрудник компании-организатора этих туристических погружений еще в 2018 году предупреждал начальство, что "Титан", билет на который стоит около 250 тыс. долл., нуждается в дополнительных испытаниях. Да и сам основатель OceanGat Стоктон Раш, находящийся сейчас на борту, говорил в 2020 году, что корпус аппарата демонстрировал признаки циклической усталости, из-за чего была снижена максимальная глубина погружения.

Журналист Дэвид Пог рассказал, что снимал погружение "Титана" в прошлом году и тогда подлодка пропала с радаров на несколько часов, но значение этому никто не придал.

О проблемах со связью говорит и сценарист "Симпсонов" Майк Рейсс, побывавший на "Титане".

На борту, напомним, находятся пять человек: британский миллиардер Хэмиш Хардин, который в прошлом году летал в космос на корабле Blue Origin, один из самых богатых людей Пакистана бизнесмен Шахзада Давуд, его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе и Стоктон Раш, основатель компании OceanGate Expeditions. Имя еще одного пассажира неизвестно.

Эксперты говорят, что у людей на борту, направлявшихся осматривать затонувший лайнер "Титаник", могут появиться психологические и физические проблемы, так как они, вероятно, находятся на глубине в полной темноте.

Напомним, связь с батискафом пропала 19 июня.

А вчера один из участников пропавшей экспедиции к обломкам "Титаника" вышел на связь и написал, что он в порядке.