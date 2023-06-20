Туристическая подводная лодка, которая шла к "Титанику", могла застрять среди обломков лайнера на глубине 3,8 км.

Об этом пишет Der Spiegel.

Издание сообщает, что у экипажа осталось кислорода примерно на 60 часов из 96.

Предварительно, на борту находятся пять человек, из них три туриста.

Субмарина стартовала вчера около четырёх утра, но вскоре после этого пропала с радаров. Поисками пропавших мореплавателей занимаются береговая охрана США, самолёт с гидроакустической станцией и вторая подлодка.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане продолжают искать подводный аппарат американской компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна сегодня днем во время погружения к месту гибели "Титаника".

На его борту находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.

В подводном аппарате обычно плывут капитан, трое туристов и тот, кого компания называет "экспертом по контенту".

На сайте OceanGate перечислены три подводных аппарата, которыми владеет компания, но только "Титан" способен погрузиться достаточно глубоко, чтобы добраться до обломков "Титаника".

Батискаф весит 10 432 кг. Он способен достигать глубины 4 000 м и имеет 96 часов жизнеобеспечения для экипажа из пяти человек.

"Титаник", который был самым большим кораблем своего времени, столкнулся с айсбергом во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году. Из 2200 пассажиров и членов экипажа на борту погибли более 1500 человек.

Обломки находятся примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда (Канада). Они лежат на глубине около 3 800 м.

Ранее мы сообщали, что власти США скрыли глубинное столкновение британской подлодки с обломками "Титаника".

Также мы писали, что американский суд разрешил вскрыть корпус затонувшего "Титаника" ради уникального телеграфа.