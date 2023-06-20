В Атлантическом океане продолжают искать подводный аппарат американской компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна сегодня днем во время погружения к месту гибели "Титаника".

На его борту находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Брайана Заса, приемного сына 58-летнего бизнесмена.

В подводном аппарате обычно плывут капитан, трое туристов и тот, кого компания называет "экспертом по контенту".

На сайте OceanGate перечислены три подводных аппарата, которыми владеет компания, но только "Титан" способен погрузиться достаточно глубоко, чтобы добраться до обломков "Титаника".

В Атлантическом океане пропал батискаф Титан при погружению к месту гибели Титаника

Батискаф весит 10 432 кг. Он способен достигать глубины 4 000 м и имеет 96 часов жизнеобеспечения для экипажа из пяти человек.

"Титаник", который был самым большим кораблем своего времени, столкнулся с айсбергом во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году. Из 2200 пассажиров и членов экипажа на борту погибли более 1500 человек. 

Обломки находятся примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда (Канада). Они лежат на глубине около 3 800 м.

Ранее мы сообщали, что власти США скрыли глубинное столкновение британской подлодки с обломками "Титаника".

Также мы писали, что американский суд разрешил вскрыть корпус затонувшего "Титаника" ради уникального телеграфа.

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