На борту потерявшейся в Атлантическом океане субмарины "Титан" находятся пять человек, суммарная стоимость активов которых составляет около 10 млрд долларов.

Это:

британский бизнесмен Хэмиш Хардинг (состояние - 1 млрд долларов);

один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман (состояние Шахзады - около 8 млрд долларов);

гендиректор компании OceanGate (которая и организовала эту неудачную экспедицию к "Титанику") Раш Стоктон;

французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе.

Имя еще одного пассажира неизвестно.

Погружение началось в первой половине воскресенья. Изначально кислорода у участников путешествия было на 96 часов, то есть запаса должно хватить до обеда четверга.

Связь с подлодкой оборвалась утром в воскресенье, через 1 час и 45 минут после погружения.

Найти судно очень сложно, поскольку неясно, где находится лодка: под водой или на её поверхности.

Издание The Times отмечает, что последний "пинг" (обмен данными) пропавшего батискафа был зафиксирован как раз из точки прямо над обломками затонувшего лайнера.

"Титан" сейчас ищут американские и канадские самолёты и корабли, также в океан сбрасывают гидроакустические буи, которые мониторят глубину почти на 4 тысячи метров. К спасательной операции, возможно, привлекут подводный беспилотник.

Что случилось с "Титаном", пока неясно. Есть версии, что отключилась система электроснабжения, произошло короткое замыкание, началась течь из-за высокого давления или подлодку вынесло течением не в ту сторону или же она попросту застряла в конструкциях "Титаника".

Такие экспедиции OceanGate начала проводить в 2021 году. Одно место на подлодке стоит около 250 тысяч долларов. Семиметровое судно весит 10 т, способно погружаться на глубину до 4 км и поддерживать жизнь экипажа примерно четверо суток. Оно оснащёно электродвигателями, камерами, фонарями и сканерами окружающей среды, а также спутниковой связью Starlink.

Вероятно, через Starlink один из участников экспедиции и сумел ранее написать в соцсетях, что он в порядке.

Хотя исследователи говорят, что у "Титана" во время предыдущих погружений прерывалась связь Starlink, а два года назад аппарат задел обломки затонувшего лайнера.

Еще одна особенность субмарины в том, что она закрывается и открывается только снаружи. Это значит, что даже если бы батискаф всплыл, то люди из него выбраться бы не смогли.

Напомним, о том, что на борту находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг ранее сообщал его сын.