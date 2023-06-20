Похоже, с пропавшей туристической субмариной, которая накануне отправилась к обломкам "Титаника" и пропала, все в порядке.

Пока спасатели лихорадочно обыскивают Атлантический океан в поисках исчезнувшей подводной лодки, один из участников экспедиции написал в соцсетях, что он в порядке. Об этом пишет газета Irish Sun.

Он поблагодарил всех, кто пытался с ним связаться, и отметил, что вся команда сейчас ждет спасателей.

Всего на борту находится пять человек. Кислорода у них должно хватить до обеда четверга.

Издание сообщает, что билет на такой рейс стоит 200 тысяч фунтов. Считается, что среди пропавших без вести числятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский эксперт по дайвингу Поль-Анри Нарголе и владелец подводной лодки Стоктон Раш.

СМИ писали, что субмарина могла застрять среди обломков лайнера на глубине 3,8 км.

Ранее мы писали о том, что в Атлантическом океане исчез батискаф с туристами, которые хотели посмотреть на затонувший "Титаник".

А также, что британский миллиардер находился на борту пропавшего при погружении к "Титанику" батискафа.