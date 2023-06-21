Экипаж батискафа "Титан", с которым недавно пропала связь, обречен, спасти его сложнее, чем отправиться на Луну.

Такое мнение выразил преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее, передает газета Globo.

"Если у этой субмарины проблемы с управлением, то она пропала. Туда никто не сможет спуститься и забрать ее. И никакого плана Б у них нет. Даже атомные подлодки не спускаются на такую глубину. Это сложнее, чем слетать на Луну", — заявил он.

Напомним, на днях в Атлантическом океане пропала связь с подводным аппаратом компании OceanGate, доставлявшим туристов к затонувшему "Титанику". На месте идут его поиски.

По данным ВВС, пропал подводный аппарат "Титан" - подлодка размером с грузовик, вмещающая пять человек и обычно погружающаяся с четырехдневным запасом кислорода. Она спускала туристов к обломкам "Титаника" на глубину 3,8 тысячи метров, семидневное путешествие с погружением стоит от 250 тысяч долларов.

Позже сообщалось, что пока спасатели лихорадочно обыскивают Атлантический океан в поисках исчезнувшей подводной лодки, один из участников экспедиции написал в соцсетях, что он в порядке.

Также мы писали, что на борту потерявшейся в Атлантическом океане субмарины "Титан" находятся пять человек, суммарная стоимость активов которых составляет около 10 млрд долларов.