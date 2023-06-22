Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" найдены на месте обнаружения обломков.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на эксперта по спасению Дэвида Мирнса.

Это не части корпуса, а посадочная рама и задняя крышка пропавшей субмарины.

Мирнс в интервью Sky News сказал, что это уже подтверждает наихудший сценарий.

Напомним, сегодня в районе поисков пропавшего батискафа "Титан", который плыл к "Титанику", обнаружили "место с обломками". Об этом сообщила береговая охрана США, работавшая в этом районе.

Как сообщалось ранее, запаса кислорода в этой субмарине в любом случае должно было хватить до середины сегодняшнего дня. Накануне канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа, однако поиски источника не дали результатов.

Преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее объяснил, что экипаж батискафа "Титан", с которым пропала связь, обречен. Спасти его сложнее, чем отправиться на Луну.

Напомним, на борту потерявшейся в Атлантическом океане субмарины "Титан" находятся пять человек, суммарная стоимость активов которых составляет около 10 млрд долларов.