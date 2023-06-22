В зоне поисков пропавшего на пути к "Титанику" батискафа обнаружили обломки - CNN
В районе поисков пропавшего батискафа "Титан", который плыл к "Титанику", обнаружили "место с обломками".
Об этом сообщает береговая охрана США, работавшая в этом районе, пишет CNN.
Уточняется, что поле обломков нашел дистанционно управляемый аппарат. В настоящее время эксперты оценивают полученную информацию.
Как сообщалось ранее, запаса кислорода в этой субмарине в любом случае должно было хватить до середины сегодняшнего дня. Накануне канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа, однако поиски источника не дали результатов.
Преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее объяснил, что экипаж батискафа "Титан", с которым пропала связь, обречен. Спасти его сложнее, чем отправиться на Луну.
Напомним, на борту потерявшейся в Атлантическом океане субмарины "Титан" находятся пять человек, суммарная стоимость активов которых составляет около 10 млрд долларов.
Также стали известны подробности о пропавшем батискафе с миллиардерами "Титан". Операция с применением кораблей и авиации охватила территорию примерно в 26 тысяч кв. км. Ее возглавляют американцы, так как эта часть океана находится в их юрисдикции. В поисках также участвуют Канада и Франция.