Организаторов экспедиций к затонувшему "Титанику" еще пять лет назад предупреждали о проблемах с подлодкой "Титан".

Об этом сообщают американские издания.

В 2018 году отраслевые эксперты призвали основателя компании OceanGate Стоктона Раша провести дополнительные испытания и сертификацию судна у ведущего агентства.

Смотровой иллюминатор "Титана" был сертифицирован лишь на погружение до 1300 метров, хотя "Титаник" лежит на глубине почти в 4 километра. Однако Раш, сославшись на "инновационность" своего аппарата, отказался этим заниматься.

По данным журналистов, в мире существует всего 10 подводных аппаратов, которые могут погружаться на 4 000 метров и глубже, и все они сертифицированы, кроме аппарата OceanGate.

Кроме сертификации, в сети пишут о других крупных проблемах у батискафа и владеющей им компании:

компания OceanGate игнорировала предупреждения своего инженера об опасности батискафа, а затем и вовсе его уволила;

компания заявляла, что не нанимает белых мужчин старше 50 лет с опытом работы, потому что "они не вдохновляют", для нее важнее было соблюдения принципа разнообразия, чем квалификация сотрудников;

другие специализированные компании просили OceanGate не использовать батискаф;

батискаф управляется переделанным геймпадом Logitech F710 по Bluetooth, что крайне ненадежно;

у батискафа иллюминатор находится в гальюне, закрытым шторкой от остальной части помещения, и полностью отсутствует внешнее освещение;

у аппарата сомнительная система экстренного всплытия, в виде двух наковален на корпусе;

система управления батискафом включает четыре двигателя - два на движение вверх и два на движение вниз, система стабилизации горизонтального движения отсутствует.

При этом турист из Германии Артур Лойбл, который погружался к "Титанику" в 2021 году, назвал миссию самоубийственной и сказал журналистам, что ему "невероятно повезло" выжить: от судна отваливались куски.

Ранее "Страна" писала, что у аппарата были проблемы с корпусом.

Напомним, связь с батискафом пропала 19 июня.