Поиски субмарины, пропавшей в ходе туристического рейса к затонувшему "Титанику", входят в критическую фазу, поскольку запасы кислорода в ней должны закончиться в ближайшие часы или даже минуты. Изначально сообщалось, что кислорода в ней хватит до обеда четверга.

Накануне были зафиксированы подводные удары, но найти их источник не удалось - "это все равно, что найти иголку в стоге сена", сказали эксперты изданию CNN.

"Мы должны сохранять оптимизм и надежду", - заявил на пресс-конференции координатор поисковой операции.

Но эксперты начинают постепенно говорить о том, что спасти пассажиров субмарины уже не удастся.

Они полагают, что рано или поздно субмарина все же будет найдена, но шансов на спасение у людей почти не осталось.

Исследователи говорят, что глубины океана настолько не изучены, что на карту нанесено только 20% морского дна. Даже отправиться в космос легче, чем погрузиться на дно океана.

"У нас есть лучшие карты Луны и Марса, чем карты нашей собственной планеты", - сказал доктор Джин Фельдман, почетный океанограф НАСА.

На дне океана огромное давление, вокруг темно, почти ничего не видно и экстремально холодная температура.

На борту пропавшей субмарины, напомним, находятся пять человек: британский миллиардер Хэмиш Хардин, который в прошлом году летал в космос на корабле Blue Origin, один из самых богатых людей Пакистана, бизнесмен Шахзада Давуд, его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе и Стоктон Раш основатель компании OceanGate Expeditions, которая и организовывала эти погружения к "Титанику". Имя еще одного пассажира неизвестно.

Стоимость, вероятно, их последнего тура стоила им по 250 000 долларов.

О технических проблемах субмарины "Страна" рассказывала ранее .