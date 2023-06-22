Спасатели считают, что найденные в Атлантическом океане обломки - внутренняя часть пропавшего батискафа "Титан".

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные береговой службы.

Сообщается, что спасатели пришли к такому выводу по итогам осмотра обломков аппарата. Поиски экипажа и батискафа продолжаются.

"Впрочем, окончательные выводы делать пока еще рано. В ближайшее время ожидается пресс-конференция спасателей. Пока СМИ пишут только о большом "поле обломков" вокруг предполагаемого места крушения "Титана", но значить это может, что угодно. В худшем случае - что аппарат разорвало давлением", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в зоне поисков пропавшего батискафа обнаружили две части аппарата. Сообщалось, что это не части корпуса, а посадочная рама и задняя крышка пропавшей субмарины.

Как сообщалось ранее, запаса кислорода в этой субмарине в любом случае должно было хватить до середины сегодняшнего дня. Накануне канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа, однако поиски источника не дали результатов.

Преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее объяснил, что экипаж батискафа "Титан", с которым пропала связь, обречен. Спасти его сложнее, чем отправиться на Луну.