Военно-морские силы США зарегистрировали звук, похожий на взрыв, в районе погружения батискафа "Титан", когда он лишился связи с кораблем поддержки.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Анализ акустических данных "обнаружил аномалию, соответствующую имплозии или взрыву", вблизи пропавшего батискафа примерно в то время, когда исчезла связь с аппаратом, сообщил изданию высокопоставленный представитель ВМС

"Эта информация была рассмотрена с обобщением дополнительных акустических данных, предоставленных другими партнерами, и было принято решение продолжить нашу поисково-спасательную миссию и приложить все усилия для спасения жизней на борту", - сказал он.

Представитель американского военно-морского флота добавил, что сеть датчиков позволила определить возможное местоположение источника шума и сузить район поиска. Говоря о стуках, которые были слышны во время поисковых работ, чиновник предположил, что это была какая-то форма естественной жизни или звуки, издаваемые другими судами, участвующими в спасательной операции.

Напомним, в береговой охране США сообщали, что причиной крушения батискафа "Титан" стал направленный внутрь взрыв.

Гибель экипажа уже подтвердила компания OceanGate, который принадлежал подводный аппарат.

Известно, что на борту пропавшего батискафа находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.