Береговая охрана США подтвердила, что обломки, обнаруженные в районе крушения "Титаника", принадлежат пропавшему батискафу "Титан".

"Обломки соответствуют катастрофической потере аппарата по причине направленного внутрь взрыва", - сказал контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США, возглавляющий поиски "Титана".

Контр-адмирал Могер добавил, что подводные роботы останутся на месте происшествия для сбора информации. Береговая охрана все еще работает над уточнением хронологии катастрофы.

Напомним, гибель экипажа уже подтвердила компания OceanGate, который принадлежал подводный аппарат.

Ранее американские издания написали, что организаторов экспедиций к затонувшему "Титанику" еще пять лет назад предупреждали о проблемах с батискафом "Титан". Сообщалось, что подводный аппарат не был сертифицирован.

Известно, что на борту пропавшего батискафа находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.