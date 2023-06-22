Компания-оператор батискафа "Титан" OceanGate считает, что люди на подлодке, которая отправилась к остаткам "Титаника", погибли.

Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит CNN.

"Эти люди были настоящими исследователями, их вел особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время", - пишет компания OceanGate, организовавшая экспедицию к обломкам "Титаника".

На борту пропавшего батискафа находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Напомним, в зоне поисков пропавшего батискафа обнаружили две части аппарата. Сообщалось, что это не части корпуса, а посадочная рама и задняя крышка пропавшей субмарины.

После осмотра спасатели заявили, что найденные в Атлантическом океане обломки - внутренняя часть пропавшего батискафа "Титан".

Ранее преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее объяснил, что экипаж батискафа "Титан", с которым пропала связь, обречен. Спасти его сложнее, чем отправиться на Луну.