В затонувшем батискафе "Титан" не должен был оказаться 19-летний сын пакистанского миллиардера Сулейман Давуд. Свое место парню уступила его мать Кристин, чтобы он мог установить рекорд по сборке кубика Рубика на глубине.

Об этом BBC рассказала сама Кристин Давуд, которая потеряла в этой катастрофе сына и мужа.

Сулейман Давуд был большим поклонником научно-фантастической литературы и изучения нового, а также интересовался волейболом и сборкой кубика Рубика. Он тщательно изучал видео на сервисе YouTube и в конце концов научился собирать знаменитую головоломку в рекордно короткие сроки. Его личный рекорд составил всего 12 секунд.

К началу лета Сулейман закончил первый год обучения в бизнес-школе при шотландском Университете Стратклайда.

Сулейман Давуд хотел установить рекорд по сборке кубика Рубика

Напомним, гибель экипажа уже подтвердила компания OceanGate, которой принадлежал подводный аппарат.

Кроме пакистанского миллиардера и его сына, на борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Ранее американские издания написали, что организаторов экспедиций к затонувшему "Титанику" еще пять лет назад предупреждали о проблемах с батискафом "Титан". Сообщалось, что подводный аппарат не был сертифицирован.