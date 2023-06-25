Канада начала собственное расследование причин трагедии с батискафом компании OceanGate Expeditions "Титан", на борту которого находились пять человек, направлявшихся к затонувшему "Титанику".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Совет по безопасности транспорта Канады.

Необходимость такого расследования вызвана тем, что надводное вспомогательное судно "Полярный принц", которое сопровождало подводный аппарат "Титан", ходило под флагом Канады.

Представители Совета по безопасности транспорта Канады уже опрашивают свидетелей и собирают необходимую информацию.

Напомним, гибель экипажа уже подтвердила компания OceanGate, которой принадлежал подводный аппарат.

Ранее американские издания написали, что организаторов экспедиций к затонувшему "Титанику" еще пять лет назад предупреждали о проблемах с батискафом "Титан". Сообщалось, что подводный аппарат не был сертифицирован.

На днях береговая охрана США подтвердила, что обломки, обнаруженные в районе крушения "Титаника", принадлежат пропавшему батискафу "Титан". Контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США добавил, что подводные роботы останутся на месте происшествия для сбора информации. Береговая охрана все еще работает над уточнением хронологии катастрофы.