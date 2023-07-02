Ассоциированный профессор Плимутского университета в Великобритании Джаспер Грэм-Джонс считает, что причиной катастрофы батискафа "Титан" могли стать микротрещины.

Об этом пишет The Independent.



По данным ученого, корпус батискафа толщиной 12,7 см неоднократно подвергался нагрузкам в течение примерно двух десятков предыдущих погружений, и каждое новое путешествие приводило к появлению новых микротрещин.

"Появление микротрещин может быть небольшим и незаметным для начала, но скоро становится критическим и приводит к быстрому и неконтролируемому росту", - цитирует издание слова Грэма-Джонса.

Компания OceanGate Expeditions рекламировала конструкцию "Титана" из углеродного волокна с титановыми заглушками как более легкую по массе и более эффективную в использовании для глубокого погружения. Профессор считает, что углеродные композиты имеют ограниченный срок службы при чрезмерных нагрузках или плохой конструкции, что приводит к концентрации напряжения, говорится в публикации.

Напомним, в береговой охране США заявили, что причиной гибели батискафа стал направленный внутрь взрыв.

Ранее американские издания писали, что потерпевший катастрофу у места крушения "Титаника" батискаф не был сертифицирован и от него отваливались куски.

На борту батискафа в момент катастрофы находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.