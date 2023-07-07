После катастрофы батискафа "Титан" в Атлантическом океане компания OceanGate, организующая туристические и научные погружения, приостановила все экспедиции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители OceanGate не пояснили, почему решили отказаться на время от своих проектов.

"OceanGate приостановила все исследовательские и коммерческие операции", - говорится в сообщении на сайте компании.

Напомним, найденные обломки затонувшего батискафа "Титан" отправили в Канаду для исследований. CNN уточняет, что в канадский порт доставлены два куска аппарата размерами больше человеческого роста: один в виде панели, другой с торчащими шнурами и проводами, обтянутый белым брезентом.

Ранее американские издания писали, что потерпевший катастрофу у места крушения "Титаника" батискаф не был сертифицирован и от него отваливались куски.

В береговой охране США заявили, что причиной гибели батискафа стал направленный внутрь взрыв.

В то же время ассоциированный профессор Плимутского университета в Великобритании Джаспер Грэм-Джонс считает, что причиной катастрофы батискафа "Титан" могли стать микротрещины.

На борту батискафа в момент катастрофы находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.