Если Верховная Рада, как ожидается, продлит действие военного положения до 15 ноября, то это окончательно закроет вопрос проведения выборов в парламент, которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября.

Во время действия военного положения, как известно, выборы проводиться не могут. При этом в политических кругах до недавнего времени ходили слухи, что выборы в октябре могут повести. Если Рада проголосует за продление военного положения, то уже точно станет понятно, что этого не будет.

Следующие по графику - президентские выборы. Они должны состояться в конце марта 2024 года. Но если военное положение продлят и после 15 ноября на три месяца, то не будет и их, поскольку не успеют в срок начать предвыборную кампанию.

Напомним, что нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада на днях в восьмой раз продлит действие военного положения.

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