Если Рада продлит действие военного положения до 15 ноября, это закроет вопрос проведения выборов
Если Верховная Рада, как ожидается, продлит действие военного положения до 15 ноября, то это окончательно закроет вопрос проведения выборов в парламент, которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября.
Во время действия военного положения, как известно, выборы проводиться не могут. При этом в политических кругах до недавнего времени ходили слухи, что выборы в октябре могут повести. Если Рада проголосует за продление военного положения, то уже точно станет понятно, что этого не будет.
Следующие по графику - президентские выборы. Они должны состояться в конце марта 2024 года. Но если военное положение продлят и после 15 ноября на три месяца, то не будет и их, поскольку не успеют в срок начать предвыборную кампанию.
Напомним, что нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада на днях в восьмой раз продлит действие военного положения.
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