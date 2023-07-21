Агробизнесмен Александр Поворознюк, который попал в скандал с сериалом, где он стал прототипом для одного из героев, не исключает, что создаст свою партию и пойдёт на выборы.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Но одно скажу - сейчас это "не на часi", сейчас я все делаю для того, чтобы мы быстрее победили. А потом будет день, будет пища. Но не исключаю, что после войны я это сделаю", - сказал Поворознюк "Стране".

На вопрос "Страны", есть ли у него президентские амбиции, о чем часто говорят в СМИ, Поворознюк ответил, что пока президент - Зеленский, думать об этом не будет.

"Пока президентом является Зеленский, я себя не вижу кандидатом. Я готов поддержать Зеленского во всем, помочь, чем могу. Я просто хочу порядка в Украине", - сказал Поворознюк.

Также он поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко (министр написал заявление после скандала с выделением бюджетных денег на сериал).

"В Украине есть безнаказанность. Что сделал Ткаченко? Взбудоражил всю Украину, подставил президента. А ему за это только что может быть? Уволят с работы и все. А денег ему хватит дальше жить припеваючи на Маями. Надо, чтобы Верховная Рада приняла законы как в Китае: сегодня тебя поймали на коррупции, завтра - похороны. А послезавтра - пожизненное всем, кто пришел на похороны, кроме родни. Нужны жесткие законы, не будет жестких законов - толку не будет", - сказал "Стране" Поворознюк.

Напомним, вчера стало известно о том, что украинский бюджет потратит 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала "ПГТ Ингулец", в котором пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Поворознюка.

Один из разработчиков сериала "ПГТ Ингулец" подтвердил, что прототипом главного героя стал Поворознюк. Сам владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк в комментарии "Стране" прокомментировал скандал вокруг съёмки комедийного сериала за бюджетный счёт и свою причастность к нему отрицал.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что снимать сериалы во время войны нормально, несмотря на реакцию украинцев.