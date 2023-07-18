Принятые Верховной Радой Украины изменения в Уголовный кодекс по сути декриминализируют побег из воинской части продолжительностью до трех дней.

Об этом заявил юрист Максим Шевердин в комментарии "Зеркалу недели".

По его словам, в случае подписания президентом закона № 8235 о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений) правоохранительные органы должны закрыть производство по статье 407 УК Украины, которая касается самовольного ухода из воинской части или с места службы.

"За оставление военной части, совершенное в условиях военного положения, не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность", - сказал юрист.

В прошлом году по упомянутой им статье было открыто 6 174 уголовных производства, из которых по 1 540 вручены подозрения. В этом году было открыто уже 6 476 производств, по которым подозрение вручили в 877 случаях.

Между тем зимой группа депутатов от "Слуги народа" планировала ужесточить законодательство для военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Их инициативу поддержал главком ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что проблема дезертирства в ВСУ есть, и он работает над ее устранением.