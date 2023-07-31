Органы прокуратуры в Украине все чаще оспаривают условные сроки военнообязанным, уклонившимся от мобилизации.

В реестре судебных решений начали появляться приговоры апелляционных судов, которыми отменяются решения судов первой инстанции и назначаются реальные тюремные сроки за уклонение от призыва во время мобилизации.

Так, Кропивницкий апелляционный суд в июле отменил решение суда, которым уклонист освобождался от отбывания наказания с испытательным сроком.

Суд первой инстанции решил, что уголовное правонарушение по статье 336 УКУ, которое совершил военнообязанный, является нетяжким преступлением, а исправление обвиняемого в уклонении от мобилизации возможно без лишения свободы.

В свою очередь прокуратура не согласилась с таким вердиктом. В апелляции прокурор пишет: "Тот факт, что обвиняемый признал свою вину не может свидетельствовать о возможности исправления обвиняемого без отбывания наказания, а освобождение его от реального отбывания наказания негативно повлияет на восприятие обществом необходимости соблюдать нормы закона и обязанности по защите независимости и территориальной целостности Украины".

В итоге суд счел доводы прокуратуры справедливыми и приговорил уклониста к 3 годам заключения.

Аналогичное решение вынес Харьковский апелляционный суд в отношении жителя области, который уклонился от повестки, за что ранее был осужден по статье 336 УКУ, но освобожден с условным сроком 1 год.

Местная прокуратура обратилась в суд с апелляцией, в которой заявила, что исправление уклониста невозможно без изоляции от общества. "Личная позиция по избежанию мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины остается решающим мотивом в его планах на будущее", - привел довод прокурор.

Апелляционный суд поддержал прокуратуру и назначил военнообязанному 3 года лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Украине может появиться механизм электронного бронирования военнообязанных работников.

Напомним, полиция Киевской области получила от военкоматов сообщения о тысячах уклонистов.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.