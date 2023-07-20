Минэкономики совместно с Минцифры нарабатывают механизм электронного бронирования.

Об этом во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Минэкономики заявил замминистра экономики Игорь Фоменко.

"Шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы, - это строим вместе с Минцифры условно "еБронирование". Предварительно, то что мы проговариваем с Минцифры, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", - рассказал Фоменко.

По его словам, такой электронный документ будет содержать QR-код, и его можно будет распечатывать. Это и будет подтверждением того, что человек забронирован.

"Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализированный процесс", - пояснил замминистра.

Он отметил, что сейчас более 500 тысяч военнообязанных уже забронировано, и более четырех тысяч предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют областные военные администрации.

Напомни, весной Кабинет министров Украины установил сроки для бронирования сотрудников компаний. Вся процедура должна занимать не более 25 дней.

В январе правительство Украины утвердило Порядок бронирования военнообязанных работников, а также Порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики. В соответствии с новой процедурой, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые являются критически важными, чтобы предприятие продолжало работать