В Украине по подозрению в коррупции задержан очередной военком.

Информацию о задержании публикует ГБР Украины.

По данным следствия, руководитель Донецкого областного ТЦК оформил своим приближенным сотрудникам повышенные военные выплаты, хотя на самом деле они в боях не участвовали и не находились в прифронтовой зоне.

Таким образом с начала полномасштабного российского вторжения они заработали почти миллион гривен и хотели получить еще 700 тысяч, оформив себе фиктивную потерю трудоспособности в результате участия в боевых действиях.

Кроме этих противозаконных действий, начальник областного военкомата устроил на работу в ТЦК представителей местного уголовного мира, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

В частности, одному из криминальных авторитетов он помог сняться с военного учета, чтобы выехать за границу.

Перед этим мы сообщали, что скандально известного военкома-депутата из Одесской области после обвинений в масштабной коррупции отправили на передовую.

Ранее на Закарпатье был задержан военком, заставлявший военных строить ему дом.

Также стало известно, что в Днепре работник ТЦК незаконно нажил квартиры и автомобили.