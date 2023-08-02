В Закарпатской области военный комиссар заставлял солдат строить ему дом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с начала марта 2023 года по приказу начальника отдела Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки военные вместо службы занимались строительными работами на его участке. На строительстве работали трое солдат, сейчас они дают показания следствию.

1 августа на участке, дома и в кабинете военкома прошли обыски. В ГБР заявили, что во время обысков изъяли 3,5 тысячи долларов, монеты и документы об обучении в России, одежду с эмблемами СССР и страны-агрессора, удостоверение офицера минобороны СССР, значки, кокарды и георгиевскую ленту. По данным правоохранителей, военком родился и учился на территории России.

В МВД Украины выяснили, что военком купил участок под строительство во время военного положения и оформил имущество на близкого родственника.

Военкому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ниже фото с обысков, которые публикует ГБР.

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