В сети появилось видео из Хмельницкого, где, как сообщается, один из представителей военкомата в пьяном состоянии угрожал другу мобилизованного и получил кулаком в лицо.

Ролик публикуют местные паблики.

Ранее мы писали о том, как в Закарпатской области военный комиссар заставлял солдат строить ему дом. На строительстве работали трое солдат, сейчас они дают показания следствию. Военкому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также "Страна" сообшала, что после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым НАПК начал мониторинг образа жизни руководителей военкоматов.

Тем временем война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.