В среду, 2 августа, в Украине идет 525-й день войны с Россией.

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2 августа

08.20 Новая волна тревоги по всей Украине.

Причина - очередной взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

08.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный, 75 авиационных ударов и совершил 68 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

07.54 Пошли отбои тревог по Украине

07.50 Одесские паблики пишут о ночном пожаре в Измаиле после ударов "Шахидов".

07.37 По ночному налету "Шахидов" на юге Одесской области.

По данным оперативного командования "Юг", целью являлись объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

"Силы противовоздушной обороны работали почти три часа. В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор", - заявляют военные.

Ранее одесские паблики писали о взрывах в районе дунайских портов.

07.35 Тревога на всей территории Украины.

07.00 Массированная атака "Шахидов" по Украине.

В Киеве сбито около десяти дронов.

В результате падения обломков в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Пострадавших нет, сообщил мэр Кличко.

В Одесской области Воздушные силы сообщали о налете беспилотников на устье Дуная. Местные паблики сообщали о взрывах в районе Измаила, Рени и Килии.