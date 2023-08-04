Одесский ТЦК заявил, что отправил на фронт военкома и депутата из города Южный, которого в сети обвинили во взяточничестве, а ГБР начало в отношении него расследование.

На днях экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что депутат из города Южный Егор Смирнов ("Батькивщина"), который работает в местном порту и является секретарем земельной комиссии, еще и проходит службу в местном ТЦК, "решает" там вопросы уклонистов, а своим обидчикам раздает повестки.

По данным Мосийчука, за полтора года войны Смирнов только официально приобрел имущества на более чем миллион долларов: недвижимость, землю и огромную парковку.

Также, по его данным, он устроил в ТЦК двух своих приближенных человек, и втроем им удается избегать ротации, которая регулярно проводится в военкомате.

Вскоре после этого Одесский областной ТЦК заявил, что всех троих упомянутых персонажей отправили "для последующей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже".

А относительно обнародованной информации о коррупции ГБР возбудило уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о громком деле бывшего одесского военкома Евгения Борисова, связанным с покупкой дорогой недвижимости и элитных авто.

Суд взял Борисова под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в 150 миллионов гривен.

Также мы анализировали, как работает коррупционная вертикаль в украинских военкоматах.